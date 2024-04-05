США попросили Иран не наносить удары по американским объектам

Джамшиди: США попросили Иран не наносить удары по американским объектам

США попросили Иран не наносить удары по американским объектам, сообщил замруководителя администрации иранского президента Эбрахима Раиси по политическим вопросам Мохаммад Джамшиди в соцсети Х.

По словам Джамшиди, Тегеран письменно предупредил Вашингтон, чтобы он «не попал в ловушку» израильского премьера Биньямина Нетаньяху: «держитесь подальше, чтобы не пострадать».

«В ответ США попросили Иран не атаковать американские объекты», — отметил он.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что Соединенные Штаты обеспокоены возможностью полномасштабной войны между Ираном и Израилем.

1 апреля Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по зданию рядом с посольством Ирана в Дамаске. По данным источника иранского издания Tasnim, жертвами атаки стали шесть человек.

После этого верховный лидер Ирана Али Хаменеи на иврите обратился к Израилю и пригрозил ответом за атаку.