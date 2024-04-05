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17:25, 5 апреля 2024Бывший СССР

Стало известно о серии взрывов в Харькове

В Харькове прогремела серия взрывов

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

В Харькове прогремела серия взрывов. Об этом пишет украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

«В Харькове слышна серия взрывов», — сказано в публикации. Позднее издание сообщило о повторных взрывах. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, по всей территории страны была объявлена воздушная тревога.

Ранее днем 5 апреля в Харькове также произошел мощный взрыв. Информацию об этом подтвердил мэр города Игорь Терехов. «В Харькове слышны взрывы! Будьте осторожны!» — сообщал он. Кроме того, взрывы были слышны в подконтрольном киевским властям Запорожье.

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      Кристина Есикова
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