Стало известно о серии взрывов в Харькове

В Харькове прогремела серия взрывов

В Харькове прогремела серия взрывов. Об этом пишет украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

«В Харькове слышна серия взрывов», — сказано в публикации. Позднее издание сообщило о повторных взрывах. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, по всей территории страны была объявлена воздушная тревога.

Ранее днем 5 апреля в Харькове также произошел мощный взрыв. Информацию об этом подтвердил мэр города Игорь Терехов. «В Харькове слышны взрывы! Будьте осторожны!» — сообщал он. Кроме того, взрывы были слышны в подконтрольном киевским властям Запорожье.