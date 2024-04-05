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17:20, 5 апреля 2024Мир

Стало известно об участии ликвидированного генерала КСИР в «Потопе Аль-Аксы»

В Иране заявили, что ликвидированный генерал КСИР участвовал в «Потопе Аль-Аксы»

Фото: Leo Correa / AP

Ликвидированный в результате ракетного удара генерал иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Реза Захеди участвовал в организации и реализации операции «Потоп Аль-Аксы», которую проводит против Израиля радикальная группировка ХАМАС. Об этом говорится в заявлении «Коалиционного совета сил исламской революции».

«Стратегическая роль мученика Захеди в формировании и укреплении фронта сопротивления, а также в разработке и осуществлении операции "Потоп Аль-Аксы" является одним из великих достижений, которое увековечит немногословные усилия этого великого полководца», — подчеркнули в пресс-службе совета.

1 апреля Израиль нанес ракетный удар по зданию рядом с посольством Ирана в сирийском Дамаске. В результате атаки было разрушено здание консульства и ликвидированы командующие подразделением КСИР генералы Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи Рахими.

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      Глеб Бажуткин
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