Стилист раскрыл россиянкам правильный способ мытья головы

Стилист Слава Рябоконь посоветовал не смывать кондиционер для волос полностью

Стилист Слава Рябоконь раскрыл россиянкам правильный способ мытья головы. Соответствующий материал публикует «Газета.Ru».

По словам собеседника издания, из-под крана течет щелочная вода, которая пагубно влияет на качество волос. По этой причине эксперт посоветовал дважды промывать голову шампунем, затем наносить маску, а в завершение — кондиционер, позволяющий предотвратить сухость волос, ломкость и секущиеся кончики.

При этом специалист подчеркнул, что упомянутое уходовое средство не нужно смывать полностью.

«Обычно маску и кондиционер рекомендуют наносить на отжатые полотенцем волосы, но это ошибка. Их нужно распределять по очень мокрым волосам по всей длине, отступив от корней. Так средства равномерно распределятся», — уточнил стилист.

В заключение Рябоконь порекомендовал внимательно читать инструкцию уходовых средств на упаковке, поскольку у каждого из них могут быть свои особенности. «Обычно кондиционер не нужно держать на волосах долго. Делайте это ровно столько, сколько указано в описании. Иначе есть риск, что средство не сработает и вы не получите желаемый эффект», — подытожил он.

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