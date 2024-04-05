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19:56, 5 апреля 2024Ценности

Стилист раскрыл россиянкам правильный способ мытья головы

Стилист Слава Рябоконь посоветовал не смывать кондиционер для волос полностью

Фото: Nate Miles / Unsplash

Стилист Слава Рябоконь раскрыл россиянкам правильный способ мытья головы. Соответствующий материал публикует «Газета.Ru».

По словам собеседника издания, из-под крана течет щелочная вода, которая пагубно влияет на качество волос. По этой причине эксперт посоветовал дважды промывать голову шампунем, затем наносить маску, а в завершение — кондиционер, позволяющий предотвратить сухость волос, ломкость и секущиеся кончики.

При этом специалист подчеркнул, что упомянутое уходовое средство не нужно смывать полностью.

«Обычно маску и кондиционер рекомендуют наносить на отжатые полотенцем волосы, но это ошибка. Их нужно распределять по очень мокрым волосам по всей длине, отступив от корней. Так средства равномерно распределятся», — уточнил стилист.

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В заключение Рябоконь порекомендовал внимательно читать инструкцию уходовых средств на упаковке, поскольку у каждого из них могут быть свои особенности. «Обычно кондиционер не нужно держать на волосах долго. Делайте это ровно столько, сколько указано в описании. Иначе есть риск, что средство не сработает и вы не получите желаемый эффект», — подытожил он.

Ранее в апреле парикмахер Михаил Золотарев назвал россиянам главную причину выпадения волос весной. Эксперт объяснил, что циклы роста и выпадения волос постоянно чередуются. Три месяца волосы растут, затем три месяца выпадают — и так на протяжении всей жизни.

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      Екатерина Ештокина
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