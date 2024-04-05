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13:33, 5 апреля 2024Спорт

Украина потребовала от российских олимпийцев отказаться от Игр дружбы

Минспорта Украины потребовало от российских олимпийцев отказаться от Игр дружбы

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Исполняющий обязанности министра спорта Украины Матвей Бедный выступил с заявлением об участии российских атлетов в Олимпийских играх и Играх дружбы. Его слова приводит Le Monde.

«[Олимпийцы из России и Белоруссии] должны подписать документ, что они не примут участия в Играх дружбы», — потребовал Бедный. Он добавил, что российские спортсмены не должны чувствовать себя желанными гостями в Париже.

Бедный отметил, что Украина внимательно следит за проверкой Международным олимпийским комитетом (МОК) спортсменов, допущенных к участию в Играх. «В моем министерстве есть база данных из 800 имен российских и белорусских спортсменов, тренеров и спортивных менеджеров, которые поддерживают Россию. Мы предоставляем всю эту информацию МОК», — рассказал он.

2 апреля глава МОК Томас Бах рассказал о создании специальной комиссии, которая следит за высказываниями российских спортсменов в СМИ и интернете. Уточнялось, что этой работой в том числе занимается Украина.

В декабре 2023-го МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом на соревнования не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.

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