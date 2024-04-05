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13:29, 5 апреля 2024Бывший СССР

В Киеве назвали атаки на НПЗ коммуникацией с россиянами

Шмыгаль назвал украинские атаки на НПЗ прямой коммуникацией с населением России

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

В Киеве назвали атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) прямой коммуникацией с населением РФ. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью эстонскому каналу ERR.

«Заводы прекращают экспортировать бензин и дизель, это влияет на дефицит продукции – я имею в виду топливо на российских бензозаправках. Жителям России следует понять, что они должны платить за агрессию. Это прямая коммуникация с российским населением», — пояснил Шмыгаль, добавив, что атаки на российские НПЗ являются «поддержкой санкций», введенных против РФ.

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      Екатерина Грищенко
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