В России модернизировали «Ниву» для СВО

Компания «Уралвагонзавода» модернизировала машины «Нива» для бойцов в зоне СВО

Компания «Витязь», которая входит в концерн «Уралвагонзавод», модернизировала внедорожники ВАЗ-2121 «Нива» для нужд бойцов в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил концерн в Telegram.

«Наш "Витязь" модернизировал автомобили ВАЗ-2121 "Нива". Бойцы из мотострелкового полка получат машины с открытым кузовом, усиленной задней частью и элементами для установки стрелкового вооружения», — говорится в сообщении.

Доработанные автомобили лишили дверей и задней части крыши, превратив их в пикапы. Для сохранения жесткости кузова «Нивы» оснастили дополнительными силовыми элементами. Также машины получили камуфляжную окраску.

В марте в Ростовской области заметили зенитные установки с автоматами Калашникова АК-12 на шасси пикапов УАЗ. Машины использовали в ходе отработки отражения налета роя дронов-камикадзе.

В январе стало известно о создании высокоманевренной вездеходной платформы «Сарацин», предназначенной для работы мобильных боевых групп в зоне проведения СВО. Компания «Арго» разработала три версии машины.