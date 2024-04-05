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11:28, 5 апреля 2024Наука и техника

В России модернизировали «Ниву» для СВО

Компания «Уралвагонзавода» модернизировала машины «Нива» для бойцов в зоне СВО
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Компания «Витязь», которая входит в концерн «Уралвагонзавод», модернизировала внедорожники ВАЗ-2121 «Нива» для нужд бойцов в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил концерн в Telegram.

«Наш "Витязь" модернизировал автомобили ВАЗ-2121 "Нива". Бойцы из мотострелкового полка получат машины с открытым кузовом, усиленной задней частью и элементами для установки стрелкового вооружения», — говорится в сообщении.

Доработанные автомобили лишили дверей и задней части крыши, превратив их в пикапы. Для сохранения жесткости кузова «Нивы» оснастили дополнительными силовыми элементами. Также машины получили камуфляжную окраску.

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      Даниил Иринин
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