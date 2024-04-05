В Запорожской области российские беспилотники атаковали скопления ВСУ

Рогов: российские беспилотники атаковали скопления ВСУ в Вольнянске

Российские беспилотники атаковали скопления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает ТАСС.

По его словам, дроны Вооруженных сил (ВС) России нанесли удары по украинским расположениям в подконтрольном Киеву Вольнянске. Данный город, уточнил Рогов, используется ВСУ в качестве перевалочной базы для живой силы.