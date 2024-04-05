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18:00, 5 апреля 2024Бывший СССР

В Запорожской области российские беспилотники атаковали скопления ВСУ

Рогов: российские беспилотники атаковали скопления ВСУ в Вольнянске

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские беспилотники атаковали скопления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает ТАСС.

По его словам, дроны Вооруженных сил (ВС) России нанесли удары по украинским расположениям в подконтрольном Киеву Вольнянске. Данный город, уточнил Рогов, используется ВСУ в качестве перевалочной базы для живой силы.

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      Екатерина Грищенко
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