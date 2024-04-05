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17:04, 5 апреля 2024Интернет и СМИ

Ведущий упал со сцены на съемках «Новой Фабрики звезд»

Ведущий «Новой Фабрики звезд» Родригез упал со сцены, собирая цветы из зала

Бывший резидент шоу Comedy Club, ведущий музыкальной программы «Новая Фабрика звезд» Тимур Родригез упал со сцены во время съемок. Видео инцидента, предоставленное каналом ТНТ, публикует издание The Voice.

Ведущий собирал цветы из зала, предназначенные участнице проекта Нонне Еганян. «Это цветы для Нонны. Она не может их взять, у нее крылья. Она не может подойти, а может только подлететь. Я сейчас все отдам», — прокомментировал свои действия Родригез.

Когда ведущий потянулся за очередным букетом, он случайно оступился и упал со сцены.

Ранее другая ведущая «Новой Фабрики звезд», актриса Анна Хилькевич назвала особенность участников программы. По ее словам, артисты, выступающие в проекте, очень раскованные. Также она отметила, что конкурсанты точно знают, как понравиться зрителям.

«Новая Фабрика звезд» стала выходить на канале ТНТ 3 марта. В эфире передачи артисты демонстрируют вокальные способности, соревнуясь друг с другом. Ведущими шоу стали Регина Тодоренко, Тимур Родригез и Анна Хилькевич.

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      Мария Большакова
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