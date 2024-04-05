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14:43, 5 апреля 2024Ценности

Россиянин в трусах влез в чужую квартиру и выкрал одежду с украшениями

55-летний москвич в трусах влез в чужую квартиру и украл одежду и украшения

Житель Москвы в трусах влез через окно в чужую квартиру и выкрал одежду и украшения. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Известно, что хозяева находились на даче, однако в квартире остался кот и видеокамера. Так, на размещенных кадрах видно, как 55-летний вор в кофте, шапке и без штанов пробирается в комнату, а затем открывает шкафы и ящики.

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По данным издания, москвич вынес из жилища предметы гардероба и ювелирные изделия. «Момент кражи увидели владельцы квартиры по видеокамере с удаленным доступом, установленной в комнате. Тут же они сообщили о преступлении в полицию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчину задержали на Ленинградском проспекте и возбудили дело по статье «Кража».

Ранее в апреле в Подмосковье домработница украла украшение за сотни тысяч рублей. 44-летняя жительница Звенигорода подала в полицию заявление о краже золотого кольца с бриллиантом из дома в деревне Ивашково.

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      Екатерина Ештокина
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