Зеленский назначил нового замкомандующего Нацгвардией

На Украине назначили нового заместителя командующего Нацгвардией

Владимир Зеленский назначил нового заместителя командующего Нацгвардией. Им стал Владимир Гордийчук, сказано в указе, опубликованном на сайте Зеленского.

«Назначить Гордийчука Владимира Ивановича заместителем командующего Национальной гвардии Украины», — сказано в документе.

До этого Владимир Гордийчук занимал должность начальника Центрального территориального управления Нацгвардии Украины. Он также принимал участие в боевых действиях в Донбассе, за это был награжден Орденом Богдана Хмельницкого III степени.

На днях Зеленский заявил, что на Украине продолжатся перестановки в органах власти. Подобные кадровые решения призваны сделать офис президента «более функциональным», уточнил он.

Так, 30 марта Владимир Зеленский уволил нескольких советников, в том числе своего первого помощника Сергея Шефира — директора и основателя студии «Квартал-95».

В МИД РФ по этому поводу рассказали, что перестановки в украинском руководстве являются зачистками из-за сущности режима.

