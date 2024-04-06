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17:56, 6 апреля 2024Спорт

Чемпион ОИ из США поддержал отстраненного от отбора на Игры российского борца

Чемпион ОИ из США Снайдер поддержал отстраненного от отбора на Игры Садулаева

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Олимпийский чемпион по вольной борьбе из США Кайл Снайдер поддержал двукратного победителя Игр россиянина Абдулрашида Садулаева. На сайте Федерации спортивной борьбы России опубликовано сообщение, которое американец прислал коллеге.

«Привет, брат. Узнал о решении МОК и твоем отстранении. Мне очень жаль. Надеюсь, в МОК передумают и ты выступишь в Париже. Если я чем-то могу тебе помочь, дай знать», — написал Снайдер.

О недопуске Садулаева к лицензионному отборочному турниру на Игры 2024 года в Париже стало известно 4 апреля. В Объединенном мире борьбы рассказали, что причиной стала поддержка спортсменом специальной военной операции. Также на отстранение повлияло то, что Садулаев состоит в спортивном обществе «Динамо».

Снайдер дважды проиграл россиянину в финалах чемпионатов мира, а также уступил ему золото Игр-2020 в Токио. Садулаев один раз проиграл американцу в решающей схватке мирового первенства.

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      Алексей Гусев
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