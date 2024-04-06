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11:49, 6 апреля 2024Спорт

Лучший российский борец прокомментировал недопуск к отбору на Олимпиаду

Борец-чемпион Садулаев назвал неожиданным недопуск к отбору на Олимпиаду-2024

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Лучший российский борец, двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев прокомментировал недопуск к лицензионному отборочному турниру на Игры 2024 года в Париже. Его слова приводит ТАСС.

Спортсмен назвал решение неожиданным и несправедливым. «Я не собираюсь опускать руки, еще поборюсь и не теряю надежды, что возобладает здравый смысл и третья Олимпиада для меня еще не потеряна», — заявил Садулаев.

О недопуске Садулаева стало известно 4 апреля. В Объединенном мире борьбы рассказали, что причиной стала поддержка спортсменом специальной военной операции. Также на отстранение повлияло то, что Садулаев состоит в спортивном обществе «Динамо».

Россияне и белорусы смогут принять участие в Олимпиаде-2024 в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов по решению Международного олимпийского комитета. Однако турнир пропустят атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, в Париже не будет представителей командных видов спорта двух стран.

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      Анастасия Борисова
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