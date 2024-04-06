Министр спорта заявил о недопустимости обличения желающих поехать на ОИ россиян

Олег Матыцин заявил о недопустимости обличения желающих поехать на ОИ россиян

Министр спорта России Олег Матыцин заступился за представителей страны, которые хотят поехать на Олимпийские игры 2024 года в Париж. Его слова приводит Telegram-канал ведомства.

Функционер заявил о недопустимости обличительной риторики в отношении таки спортсменов. «Мы единая спортивная семья, в этот сложный момент необходимо объединиться и с уважением относиться к тем, кто завоевал своим трудом право выступать на Олимпиаде», — заявил Матыцин.

По словам министра, сейчас на Россию обращены пристальные взгляды всего мирового спортивного сообщества. «Поэтому особенно важно продемонстрировать пример консолидации, не давать поводов для разобщенности», — заявил Матыцин.

Ранее 5 апреля глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер сочла, что выступающие на Играх россияне не должны иметь гражданства страны. Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков в тот же день назвал желающих выступить на Играх российских теннисистов командой иноагентов.