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00:24, 6 апреля 2024Спорт

Министр спорта заявил о недопустимости обличения желающих поехать на ОИ россиян

Олег Матыцин заявил о недопустимости обличения желающих поехать на ОИ россиян

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Министр спорта России Олег Матыцин заступился за представителей страны, которые хотят поехать на Олимпийские игры 2024 года в Париж. Его слова приводит Telegram-канал ведомства.

Функционер заявил о недопустимости обличительной риторики в отношении таки спортсменов. «Мы единая спортивная семья, в этот сложный момент необходимо объединиться и с уважением относиться к тем, кто завоевал своим трудом право выступать на Олимпиаде», — заявил Матыцин.

По словам министра, сейчас на Россию обращены пристальные взгляды всего мирового спортивного сообщества. «Поэтому особенно важно продемонстрировать пример консолидации, не давать поводов для разобщенности», — заявил Матыцин.

Ранее 5 апреля глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер сочла, что выступающие на Играх россияне не должны иметь гражданства страны. Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков в тот же день назвал желающих выступить на Играх российских теннисистов командой иноагентов.

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      Алексей Гусев
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