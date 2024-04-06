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15:58, 6 апреля 2024Мир

В Совфеде отреагировали на поднятие авиации Польши из-за действий в зоне СВО

Сенатор Карасин: поднятие самолетов Польши из-за авиации РФ на Украине излишне
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Мурад Оруджев / РИА Новости

Поднятие Польшей и союзными странами самолетов над территорией республики из-за работы российской авиации на территории Украины в зоне специальной военной операции (СВО) излишне, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. В разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на действия западных стран.

«Излишняя антироссийская эмоциональность польских властей, по-моему, вредит делу европейской стабильности. Они там, где можно и нельзя, все время усматривают какие-то происки российских сил — военных, невоенных, пропагандистских. То ли это передается по наследству из поколений, то ли это насаждается уже нынешним поколениям руководителей Польши, но все это вредит делу налаживания нормального диалога или взаимного понимания между европейскими государствами», — сказал сенатор.

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29 марта 2024

6 апреля авиацию Польши и союзных стран подняли в небо над республикой. Оперативное командование польских Вооруженных сил сообщило, что это было связано с работой российской авиации над Украиной.

Это уже не первый случай за последнее время. 29 марта самолеты Польши и союзников также поднимались в воздух. Военное руководство страны также объяснило это активностью российских сил на украинской территории.

Утром 24 марта Минобороны Польши заявило, что российская ракета нарушила воздушное пространство страны. Снаряд зафиксировали вблизи границы с Украиной, он пробыл над территорией Польши 39 секунд.

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