Раскрыты цена и характеристики бюджетного смартфона Google

Android Authority: Pixel 8a получит OLED-дисплей с частотой 120 Гц

Бюджетный смартфон Google Pixel 8a получит OLED-дисплей с частотой 120 герц (Гц) и быструю зарядку на 27 ватт (Вт). Цену и характеристику устройства раскрыло издание Android Authority со ссылкой на источник.

По данным портала, новый смартфон будет иметь небольшой 6,1-дюймовый OLED-экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления изображения 120 Гц. За его производительность будет отвечать чип Google Tensor G3, который используется во флагманских Pixel 8. Объем памяти устройства будет 128 и 256 гигабайт (ГБ).

По словам источника портала, Pixel 8a получит систему из двух камер: основной на 64 мегапикселей (Мп) с оптической стабилизацией и ультраширокоугольной с разрешением 13 Мп. Аналогичные датчики использовались в смартфоне Pixel 7a.

Среди прочих характеристик издание отметило предустановленную операционную систему (ОС) Android 14, аккумулятор емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 27 Вт. Будет ли устройство поддерживать беспроводную зарядку, как предыдущая модель, не уточняется. Смартфон представят в мае, устройство будет стоить от 500 до 550 долларов (46-51 тысяч рублей).

В конце марта специалисты издания XDA выяснили, что в Android 15 появится поддержка спутниковой связи для всех смартфонов. Анонс новой ОС ожидается 14 мая.

В середине марта корпорация Google назвала дату ежегодной конференции Google I/O — она состоится 14 мая. Вероятно, на мероприятии представят операционную систему Android 15.