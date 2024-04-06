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20:13, 6 апреля 2024Спорт

Россиянки завоевали четыре олимпийские лицензии на турнире по борьбе в Баку

Россиянки завоевали четыре лицензии на Игры в Париже на турнире по борьбе в Баку

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Представительницы женской сборной России по борьбе завоевали четыре олимпийские лицензии на Игры-2024 в Париже на европейском турнире, который проходит в Баку. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Путевки на Игры добыли Надежда Соколова (весовая категория до 50 килограммов), Наталья Малышева (до 53 килограммов), Алина Касабиева (до 62 килограммов) и Ханум Велиева (до 68 килограммов). Лицензии на Игры не являются именными.

Ранее глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер призвала провести совет для принятия решения о неучастии российских спортсменов в Олимпиаде. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на это заявил, что спортсмены должны принимать решение самостоятельно.

В декабре прошлого года МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом на соревнования не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.

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      Алексей Гусев
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