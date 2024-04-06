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10:46, 6 апреля 2024Спорт

Винер призвала провести совет о неучастии россиян в Олимпиаде-2024

Винер призвала провести совет для решения о неучастии россиян в Олимпиаде-2024

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер призвала провести совет для принятия решения о неучастии российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Ее слова приводит РИА Новости.

Винер заявила, что участием в Играх спортсмены попирают российскую историю и настоящее. «Спорт — это война, только с мирным исходом, там идет конкуренция не на жизнь, а на смерть, люди выходят поломанные. А сейчас за что бороться, куда, зачем, почему? Рыба гниет с головы, а чистят ее с хвоста», — высказалась она.

5 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия будет радоваться победам спортсменов, в том числе теннисистов, которые будут выступать в нейтральном статусе. Он напомнил, что решение по поводу поездки на Игры российские спортсмены должны принимать самостоятельно.

В декабре 2023-го Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом на соревнования не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.

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      Анастасия Борисова
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