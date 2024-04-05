В Кремле раскрыли отношение к желающим выступить на ОИ российским теннисистам

Песков заявил, что в Кремле будут гордиться российскими теннисистами на ОИ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков раскрыл отношение к российским теннисистам, которые захотят выступить на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы будем радоваться победам наших спортсменов, в том числе теннисистов, которые с честью отстаивают наш флаг, даже когда они выступают без такового. Для нас они все равно являются российскими теннисистами, которыми мы гордимся», — заявил Песков.

Он напомнил, что решение по поводу поездки на Игры российские спортсмены должны принимать самостоятельно. Кроме того, Песков обратил внимание на отсутствие требования МОК к россиянам по подписанию каких-либо документов.

Ранее 5 апреля глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер сочла, что выступающие на Играх россияне не должны иметь гражданства страны. Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков в тот же день назвал желающих выступить на Играх российских теннисистов командой иноагентов.