СК возбудил уголовное дело из-за прорыва дамбы в российском городе

СК РФ возбудил дело по факту прорыва дамбы в Орске

Следственный комитет Российской Федерации (СК РФ) возбудил уголовное дело по факту прорыва дамбы в Оренбургской области. Об этом сообщает РБК.

Дело из-за прорыва дамбы в Орске было возбуждено по статьям о нарушении правил безопасности при строительстве, а также о халатности. Уголовное дело было возбуждено по требованию прокуратуры.

Дамба в российском городе была введена в эксплуатацию в 2010 году. Сотрудники прокуратуры установили, что органы Гостехнадзора раньше выявляли нарушения по ее содержанию и направляли соответствующие предписания. Однако никаких мер принято не было, вследствие чего произошел прорыв дамбы.

Вечером 5 апреля в Орске прорвало дамбу на реке Урал. Старый город стало затапливать водой. В зоне бедствия оказались более четырех тысяч домов и более десяти тысяч жителей.

Ранее сообщалось, что вода в реке Урал начала приближаться к опасному уровню после прорыва дамбы в Орске. Отмечается, что по данным на утро 6 апреля уровень воды составил 828 сантиметров, а опасной считается отметка 930 сантиметров.

