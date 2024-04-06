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22:37, 6 апреля 2024Бывший СССР

На Украине мужчина напал на сотрудников военкомата с ножом

«Украинская правда»: мужчина напал на сотрудников военкомата Киева с ножом

Фото: Unsplash

Житель Киева с ножом напал на сотрудников военкомата. Об этом написало издание «Украинская правда» в Telegram-канале.

В публикации уточняется, что мужчина напал на работников территориального центра комплектования Киева. Он сам инициировал нападение, нанеся удар военному по голове. После этого мужчина стал угрожать другим сотрудникам военкомата ножом. Полиция задержала злоумышленника на месте преступления.

Ранее на Украине захотели ужесточить наказание за неявку в военкомат. Об этом упоминается в проекте закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, касающихся ответственности за военные правонарушения.

До этого в стране предложили наказывать лишением свободы за отказ от медосмотра в ТЦК. Соответствующие поправки в кодекс идут в дополнение к закону об ужесточении мобилизации.

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      Марина Совина
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