В Кремле ответили на предложение Винер о неучастии россиян в Олимпиаде-2024

Песков в ответ Винер: спортсмены сами принимают решение об участии в Олимпиаде

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на предложение главы Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер о проведении совета по неучастию российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Его слова приводит РБК.

Песков напомнил, что Путин говорил, что спортсмены сами принимают решение об участии в Олимпиаде. Он подчеркнул, что Международный олимпийский комитет (МОК) обещал не заставлять отечественных атлетов не подписывать бумаги против российской власти.

Ранее 6 апреля Винер призвала провести совет для принятия решения о неучастии российских спортсменов в Олимпиаде. По ее мнению, участием в Играх спортсмены попирают российскую историю и настоящее.

В декабре прошлого года МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом на соревнования не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.