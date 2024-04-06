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13:05, 6 апреля 2024Спорт

В Кремле ответили на предложение Винер о неучастии россиян в Олимпиаде-2024

Песков в ответ Винер: спортсмены сами принимают решение об участии в Олимпиаде
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Vladimir Pirogov / Reuters

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на предложение главы Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер о проведении совета по неучастию российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Его слова приводит РБК.

Песков напомнил, что Путин говорил, что спортсмены сами принимают решение об участии в Олимпиаде. Он подчеркнул, что Международный олимпийский комитет (МОК) обещал не заставлять отечественных атлетов не подписывать бумаги против российской власти.

Ранее 6 апреля Винер призвала провести совет для принятия решения о неучастии российских спортсменов в Олимпиаде. По ее мнению, участием в Играх спортсмены попирают российскую историю и настоящее.

В декабре прошлого года МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом на соревнования не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.

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      Анастасия Борисова
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