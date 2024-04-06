В Пентагоне прокомментировали сообщения о противоспутниковом оружии России

Пентагон: США поддерживают связь с Россией по поводу противоспутниковых средств

США следят за якобы происходящим развитием противоспутникового средства России, координируются с союзниками и связываются с Москвой по этому вопросу. Об этом заявили РИА Новости в Пентагоне.

В феврале ABC News со ссылкой на источники сообщил, что американские разведданные свидетельствуют о желании России разместить ядерное оружие в космосе. Отмечается, что речь идет о возможном применении оружия против спутников.

Президент Владимир Путин заявил, что Россия не намерена размещать ядерное оружие в космосе. Об отсутствии у России планов размещать ядерное оружие в космосе также заявлял министр обороны Сергей Шойгу.