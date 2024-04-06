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14:47, 6 апреля 2024Спорт

Врач назвала лучшие упражнения во время беременности

Фото: Haley Phelps / Unsplash

Акушер-гинеколог клиники ЮУГМУ Минздрава России Екатерина Аренст назвала лучшие упражнения во время беременности. Ее слова приводит «Первый областной».

Врач рекомендовала заниматься ходьбой, плаванием, аквааэробикой, а также дыхательными упражнениями. Для второго триместра подходят йога, пилатес, кардиотренировки. При этом экстремальные виды спорта и все, что связано с риском падения и травм, запрещены.

Аренст заявила, что физкультура поможет подготовить тело к родам, уменьшить боли, наладить обмен веществ, избежать набора лишнего веса, укрепить иммунитет и снять тревогу. Она подчеркнула, что упражнения должны быть регулярными и умеренными, не менее двух раз в неделю, по 20–30 минут.

13 марта тренер-эксперт Светлана Дрогина назвала лучшее упражнение для проработки мышц всего тела. Она рекомендовала делать планку с поворотом.

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      Анастасия Борисова
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