Глава Федерации борьбы России сделал заявление о нейтральных атлетах из России

Глава Федерации борьбы России Мамиашвили призвал не вешать на спортсменов ярлыки

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили сделал заявление о нейтральных атлетах из России. Его слова приводит ТАСС.

Мамиашвили призвал не вешать на спортсменов ярлыки. «Мы одна страна, одна команда — команда нашего лидера, главы государства. Многие хотят добиться нашей неуверенности, внутреннего раздрая, но они плохо знают русскую душу — шансов ноль», — заявил глава федерации.

5 апреля глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер сочла, что выступающие на Играх россияне не должны иметь гражданства страны. Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков в тот же день назвал желающих выступить на Играх российских теннисистов командой иноагентов.

Россияне и белорусы смогут принять участие в Олимпиаде-2024 в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов по решению Международного олимпийского комитета. Однако турнир пропустят атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, в Париже не будет представителей командных видов спорта двух стран.