Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
ЦСКА
Сегодня
14:00 (Мск)
Факел
МИР Российская Премьер-лига|23-й тур
Автомобилист
Сегодня
14:30 (Мск)
Металлург Мг
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/2 финала. 3-й матч
Ахмат
Сегодня
16:30 (Мск)
Локомотив М
МИР Российская Премьер-лига|23-й тур
Зенит
Сегодня
16:30 (Мск)
Балтика
МИР Российская Премьер-лига|23-й тур
Манчестер Юнайтед
Сегодня
17:30 (Мск)
Ливерпуль
Англия - Премьер-лига|32-й тур
Динамо М
Сегодня
19:30 (Мск)
Спартак М
МИР Российская Премьер-лига|23-й тур
13:51, 7 апреля 2024Спорт

Глава Федерации борьбы России сделал заявление о нейтральных атлетах из России

Глава Федерации борьбы России Мамиашвили призвал не вешать на спортсменов ярлыки

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили сделал заявление о нейтральных атлетах из России. Его слова приводит ТАСС.

Мамиашвили призвал не вешать на спортсменов ярлыки. «Мы одна страна, одна команда — команда нашего лидера, главы государства. Многие хотят добиться нашей неуверенности, внутреннего раздрая, но они плохо знают русскую душу — шансов ноль», — заявил глава федерации.

5 апреля глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер сочла, что выступающие на Играх россияне не должны иметь гражданства страны. Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков в тот же день назвал желающих выступить на Играх российских теннисистов командой иноагентов.

Россияне и белорусы смогут принять участие в Олимпиаде-2024 в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов по решению Международного олимпийского комитета. Однако турнир пропустят атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, в Париже не будет представителей командных видов спорта двух стран.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Командир ЧВК «Вагнер» Ратибор прокомментировал переход в спецназ «Ахмат»

      Спасатель назвал сроки устранения последствий паводка в Оренбуржье

      Захарова ответила на слова Зеленского об избирательном процессе в США

      Женщина вылетела из машины на проезжую часть при ДТП в Москве

      ВС России уничтожили склад с переданными Киеву безэкипажными катерами НАТО

      Российская армия улучшила тактическое положение на одном направлении

      В Совфеде назвали Макрона «сумасбродным политиком»

      Глава МЧС доложил Путину о ситуации с паводком в Оренбургской области

      Точность «Солнцепеков» удалось значительно повысить

      В Петербурге двойняшек госпитализировали после домашних родов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше