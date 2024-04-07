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23:02, 7 апреля 2024Спорт

Главный тренер «Спартака» отреагировал на информацию о возможной отставке

Тренер Абаскаль ушел от ответа на вопрос о возможной отставке из «Спартака»

Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Globallookpress.com

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отреагировал на информацию о возможной отставке. Его слова приводит «Чемпионат».

Абаскаль ушел от ответа на вопрос о будущем в клубе. «Не переживайте. Я сейчас приеду домой, поем суши и лягу спать», — заявил он.

7 марта «Спартак» вырвал победу у «Динамо» в московском дерби. Одержать победу помог Александр Соболев, оформивший дубль.

Ранее в тот же день журналист Иван Карпов сообщил, что руководство «Спартака» приняло решение об увольнении Абаскаля. Отмечалось, что испанский специалист покинет клуб на следующей неделе независимо от результата дерби.

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