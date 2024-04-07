Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
ЦСКА
4:1
Завершен
Факел
МИР Российская Премьер-лига|23-й тур
Автомобилист
2:3
Завершен
Металлург Мг
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/2 финала. 3-й матч
Ахмат
0:2
Завершен
Локомотив М
МИР Российская Премьер-лига|23-й тур
Зенит
1:0
Завершен
Балтика
МИР Российская Премьер-лига|23-й тур
Манчестер Юнайтед
2:2
Завершен
Ливерпуль
Англия - Премьер-лига|32-й тур
Динамо М
1:2
Завершен
Спартак М
МИР Российская Премьер-лига|23-й тур
21:29, 7 апреля 2024Спорт

«Спартак» вырвал у «Динамо» победу в дерби

«Спартак» благодаря дублю Соболева победил «Динамо» в московском дерби в РПЛ

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

«Спартак» вырвал у «Динамо» победу в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Московское дерби завершилось со счетом 2:1. Счет открыл динамовец Луис Чавес, который реализовал пенальти на пятой минуте. Спастись от поражения «Спартаку» помог дубль Александра Соболева (74-я и 88-я минуты).

Благодаря победе «Спартак» набрал 35 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице. «Динамо» с 37 очками идет на третьем месте.

Ранее стало известно, что руководство «Спартака» приняло решение об увольнении главного тренера Гильермо Абаскаля. Отмечалось, что испанец покинет клуб на следующей неделе независимо от результата дерби.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      В Подмосковье обстреляли ловивших наркодилеров полицейских, один силовик погиб. Что известно о нападении?

      «Спартак» вырвал у «Динамо» победу в дерби

      Захарова обвинила НАТО в посягательстве на цифровой суверенитет России

      Стало известно о проблеме ВСУ на передовой

      Стало известно о решении «Спартака» уволить главного тренера

      Над российским регионом сбили беспилотник ВСУ

      Появилось видео с места нападения на полицейских в Подмосковье

      Российский губернатор обвинил жителей региона в краже грунта с дамбы

      Уровень реки Урал в Оренбурге приблизился к опасному

      Подозреваемого в нападении на полицейских могли заметить в Твери

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше