«Металлург» повел в полуфинальной серии Кубка Гагарина с «Автомобилистом»

«Металлург» победил «Автомобилист» и повел в полуфинальной серии Кубка Гагарина

Магнитогорский «Металлург» одержал победу над екатеринбургским «Автомобилистом» в третьем матче полуфинальной серии Кубка Гагарина. Результаты доступны на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В составе «Металлурга» заброшенными шайбами отметились защитник Робин Пресс и нападающие Дмитрий Силантьев и Люк Джонсон. У «Автомобилиста» забили форварды Степан Хрипунов и Данил Романцев.

Таким образом, «Металлург» повел в серии у «Автомобилиста» со счетом 2-1. Серия продлится до четырех побед. Следующий матч между командами пройдет 5 апреля.

В другом полуфинале играют ярославский «Локомотив» и челябинский «Трактор». Ярославцы ведут в серии со счетом 3-0.