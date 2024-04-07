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17:15, 7 апреля 2024Спорт

«Металлург» повел в полуфинальной серии Кубка Гагарина с «Автомобилистом»

«Металлург» победил «Автомобилист» и повел в полуфинальной серии Кубка Гагарина

Фото: Алексей Колчин / РИА Новости

Магнитогорский «Металлург» одержал победу над екатеринбургским «Автомобилистом» в третьем матче полуфинальной серии Кубка Гагарина. Результаты доступны на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В составе «Металлурга» заброшенными шайбами отметились защитник Робин Пресс и нападающие Дмитрий Силантьев и Люк Джонсон. У «Автомобилиста» забили форварды Степан Хрипунов и Данил Романцев.

Таким образом, «Металлург» повел в серии у «Автомобилиста» со счетом 2-1. Серия продлится до четырех побед. Следующий матч между командами пройдет 5 апреля.

В другом полуфинале играют ярославский «Локомотив» и челябинский «Трактор». Ярославцы ведут в серии со счетом 3-0.

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      Анастасия Борисова
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