Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
22:10, 7 апреля 2024Силовые структуры

МВД раскрыло личность погибшего полицейского в Подмосковье

МВД: при нападении на полицейских в Подмосковье погиб старший прапорщик Ефименко

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Полицейский, погибший в результате нападения на силовиков в Подмосковье, оказался старшим прапорщиком Сергеем Ефименко. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

«Старший прапорщик полиции Сергей Ефименко родился 27 июня 1983 года. В органах внутренних дел с июля 2004 года», — говорится в сообщении министерства. В ведомстве рассказали, что у мужчины остались две дочери.

В МВД также пообещали оказать всю необходимую помощь родственникам Ефименко.

В воскресенье 7 апреля неизвестные напали на полицейских в Подмосковье. Сообщалось, что силовики находились при исполнении служебных обязанностей и проводили оперативные мероприятия по задержанию наркодилера.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      У Часова Яра ликвидировали элитный отряд спецназа ВСУ

      Республиканцы поставили Украину в один ряд с остальными противниками США

      Эксперты МАГАТЭ подтвердили не менее трех прямых попаданий по ЗАЭС

      В Оренбургской области река начала выходить из берегов

      Стало известно о взрывах в Одесской области

      В российском регионе сообщили о падении беспилотника

      На Украине назвали причину больших потерь ВСУ в Донбассе

      МВД раскрыло личность погибшего полицейского в Подмосковье

      Семье погибшего в Подмосковье полицейского пообещали оказать помощь

      На Украине призвали Зеленского молчать из-за реакции граждан на его речи

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше