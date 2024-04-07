МВД раскрыло личность погибшего полицейского в Подмосковье

МВД: при нападении на полицейских в Подмосковье погиб старший прапорщик Ефименко

Полицейский, погибший в результате нападения на силовиков в Подмосковье, оказался старшим прапорщиком Сергеем Ефименко. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

«Старший прапорщик полиции Сергей Ефименко родился 27 июня 1983 года. В органах внутренних дел с июля 2004 года», — говорится в сообщении министерства. В ведомстве рассказали, что у мужчины остались две дочери.

В МВД также пообещали оказать всю необходимую помощь родственникам Ефименко.

В воскресенье 7 апреля неизвестные напали на полицейских в Подмосковье. Сообщалось, что силовики находились при исполнении служебных обязанностей и проводили оперативные мероприятия по задержанию наркодилера.