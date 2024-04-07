Семье погибшего в Подмосковье полицейского пообещали оказать помощь

МВД: семье погибшего в Подмосковье полицейского окажут всю необходимую помощь

ГУ МВД России по Московской области заявило, что родственникам погибшего в Московской области сотрудника полиции будет оказана вся необходимая помощь. Об этом ведомство проинформировало в своем Telegram-канале.

Отмечается, что у мужчины остались две дочери. «В Московской области при исполнении служебных обязанностей погиб сотрудник полиции... Семье погибшего сотрудника будет оказана вся необходимая помощь», — указывается в сообщении.

Ранее в МВД заявили, что сотрудник полиции, погибший в результате нападения в Подмосковье, оказался старшим прапорщиком Сергеем Ефименко. Помимо этого, ведомство раскрыло подробности случившегося. Полицейские находились при исполнении служебных обязанностей и проводили оперативные мероприятия по задержанию наркодилера.