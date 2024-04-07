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10:56, 7 апреля 2024Спорт

Названы лучшие упражнения для мужчин после 45 лет

Фото: Dragan Grkic / Shutterstock / Fotodom

Журналисты Men Today назвали лучшие упражнения для мужчин после 45 лет. Об этом сообщается в материале издания.

Для начала нужно походить быстрым шагом, побегать и попрыгать на скакалке. Затем выполнить скручивания и подтягивания на перекладине либо на тренажере. Следующим упражнением станет подъем штанги на бицепс. Еще одним — обратные отжимания от скамьи.

Далее эксперты советуют обратить внимание на приседания и поднятие на носки с гантелей. В конце тренировки необходимо выполнить заминку.

В декабре 2023 года фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала способы убрать живот после 40 лет. Для начала Ротач посоветовала делать разгибание бедра на полу. Также полезными упражнениями станут приседания, выпады, планка и ягодичный мост.

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      Анастасия Борисова
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