Названы наиболее вероятные сценарии размещения французских войск на Украине

NZZ: французские войска могут использовать для защиты Киева или Одессы

Французские войска могут использовать на Украине для защиты Киева или Одессы. Такое мнение приводит швейцарское издание NZZ, назвавшее также четыре наиболее вероятных сценария размещения контингента европейского государства, один из которых — поддержка Молдавии — может предварять остальные.

«Ситуация в настоящее время достигает апогея в регионе гагаузского меньшинства, которое Москва использует для подрыва авторитета правительства в Кишиневе. Даже небольшой контингент французских сухопутных войск мог бы стабилизировать ситуацию», — полагают журналисты.

Вместе с тем приоритетными целями отправки войск, по мнению издания, должны стать защита Киева от потенциальной атаки ВС РФ со стороны Белоруссии либо защита Одессы, являющейся важнейшей точкой выхода Украины к Черному морю.

«Другой вариант — специальная зона сосредоточения контингента в излучине Днепра — будет иметь прежде всего военное значение. Если бы Российская армия предприняла энергичное наступление на юго-востоке, район к северу от Запорожья стал бы оперативной ахиллесовой пятой обороны Украины. Присутствие французских военных в этом районе станет значительным облегчением для украинских боевых частей на передовой», — говорится в материале.

Тем временем депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону поступить «по-мужски» и лично возглавить корпус французских военных на Украине. Он отметил, что благодаря этому у лидера европейского государства появится шанс побыть в роли Наполеона.