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23:25, 7 апреля 2024Спорт

Первая ракетка России проиграла в финале турнира WTA

Россиянка Касаткина уступила американке Коллинз в финал турнира WTA в Чарльстоне
СюжетЛетние Олимпийские игры
Дарья Касаткина

Дарья Касаткина. Фото: Jonathan Hui-USA TODAY Sports / Reuters

Первая ракетка России Дарья Касаткина проиграла в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Чарльстоне. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В решающем матче Касаткина уступила представительнице США Даниэль Коллинз. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 2:6, 1:6. Спортсменки провели на корте 1 час 17 минут.

26-летняя Касаткина занимает 11-е место в рейтинге WTA. 30-летняя Коллинз находится на 22-й позиции.

Ранее Касаткина ответила на вопрос об участии в Олимпийских играх-2024. Теннисистка рассказала, что рада допуску россиян к турниру и с удовольствием на нем выступит, если сможет отобраться.

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