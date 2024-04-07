Первая ракетка России проиграла в финале турнира WTA

Россиянка Касаткина уступила американке Коллинз в финал турнира WTA в Чарльстоне

Первая ракетка России Дарья Касаткина проиграла в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Чарльстоне. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В решающем матче Касаткина уступила представительнице США Даниэль Коллинз. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 2:6, 1:6. Спортсменки провели на корте 1 час 17 минут.

26-летняя Касаткина занимает 11-е место в рейтинге WTA. 30-летняя Коллинз находится на 22-й позиции.

Ранее Касаткина ответила на вопрос об участии в Олимпийских играх-2024. Теннисистка рассказала, что рада допуску россиян к турниру и с удовольствием на нем выступит, если сможет отобраться.