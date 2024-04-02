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16:58, 2 апреля 2024Спорт

Первая ракетка России ответила на вопрос об участии в Олимпиаде

Теннисистка Касаткина: с удовольствием выступлю на Олимпиаде, если отберусь
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Первая ракетка России Дарья Касаткина ответила на вопрос об участии в Олимпийских играх-2024. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Теннисистка рассказала, что очень рада допуску россиян к турниру и с удовольствием на нем выступит. Касаткина назвала Игры очень важным для нее событием. «Так получилось, что на прошлую Олимпиаду, в Токио, я по ряду причин не поехала. Но в Париже хочу сыграть. Если на нее отберусь, то выступлю без каких-либо вопросов», — заявила она.

Ранее о желании принять участие в Олимпийских играх заявили Андрей Рублев и Даниил Медведев. Теннисисты подчеркнули, что готовы выступить в Париже, если позволит здоровье.

В декабре 2023-го МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом на соревнования не попадут атлеты, поддерживающие СВО, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.

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      Дарья Коршунова
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