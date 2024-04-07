Полиция задержала четверых подозреваемых в расправе над российским инженером

В Ростовской области задержали подозреваемых в убийстве инженера и его напарника

Сотрудники полиции и Следственного комитета задержали четверых мужчин 25, 30, 33 и 36 лет по подозрению в расправе над инженером ростовского сельхозпредприятия «Верхоломов» Андреем Ликольдом и его напарником Юрием Московским. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России по Ростовской области.

По предварительным данным, один из задержанных испытывал личную неприязнь к потерпевшим и решил с ними расправиться. К делу он привлек троих своих знакомых. Вооружившись ножами, мужчины напали на потерпевших. После этого они избавились от орудий преступления. Решается вопрос о заключении подозреваемых под стражу.

5 апреля сообщалось, что полицейские выловили автомобиль Ликольда из реки Сал в пяти километрах от хутора Верхоломов. В багажнике находилось изуродованное тело. Мужчина с отрезанными ушами и перерезанным горлом был связан по рукам и ногам. В 200 метрах, также в воде, был обнаружен автомобиль, принадлежащий Московому.

По данным Telegram-канал Shot, одним из подозреваемых стал ранее судимый бывший работник сельхозпредприятия.