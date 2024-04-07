Российская теннисистка рассказала об отношении американцев к ней

Теннисистка Диана Шнайдер заявила, что американцы относились к ней с интересом

Российская теннисистка Диана Шнайдер рассказала об отношении американцев к ней в США. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Ни в команде, ни в университете никогда никаких косых взглядов не встречала», — поделилась спортсменка. Она подчеркнула, что американцы относились к ней с интересом и пониманием и хотели выучить русские слова для общения.

4 февраля Шнайдер завоевала первый титул Женской теннисной ассоциации (WTA) в карьере. Россиянка стала победительницей турнира WTA-250 в тайском Хуахине.

На счету Шнайдер три победы на турнирах юниорского «Большого шлема» в парном разряде. Спортсменка выиграла US Open с чешкой Луцией Гавличковой, Australian Open — с американкой Клерви Нгунуэ, и Уимблдон — с белоруской Кристиной Дмитрук. С 2022 года россиянка живет и учится в США.