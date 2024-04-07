Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
ЦСКА
Сегодня
14:00 (Мск)
Факел
МИР Российская Премьер-лига|23-й тур
Автомобилист
Сегодня
14:30 (Мск)
Металлург Мг
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/2 финала. 3-й матч
Ахмат
Сегодня
16:30 (Мск)
Локомотив М
МИР Российская Премьер-лига|23-й тур
Зенит
Сегодня
16:30 (Мск)
Балтика
МИР Российская Премьер-лига|23-й тур
Манчестер Юнайтед
Сегодня
17:30 (Мск)
Ливерпуль
Англия - Премьер-лига|32-й тур
Динамо М
Сегодня
19:30 (Мск)
Спартак М
МИР Российская Премьер-лига|23-й тур
11:55, 7 апреля 2024Спорт

Российская теннисистка рассказала об отношении американцев к ней

Теннисистка Диана Шнайдер заявила, что американцы относились к ней с интересом

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Российская теннисистка Диана Шнайдер рассказала об отношении американцев к ней в США. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Ни в команде, ни в университете никогда никаких косых взглядов не встречала», — поделилась спортсменка. Она подчеркнула, что американцы относились к ней с интересом и пониманием и хотели выучить русские слова для общения.

4 февраля Шнайдер завоевала первый титул Женской теннисной ассоциации (WTA) в карьере. Россиянка стала победительницей турнира WTA-250 в тайском Хуахине.

На счету Шнайдер три победы на турнирах юниорского «Большого шлема» в парном разряде. Спортсменка выиграла US Open с чешкой Луцией Гавличковой, Australian Open — с американкой Клерви Нгунуэ, и Уимблдон — с белоруской Кристиной Дмитрук. С 2022 года россиянка живет и учится в США.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Паводок в Оренбуржье отнесли к чрезвычайной ситуации федерального характера

      Под Новосибирском избили заступившегося за женщину участника СВО

      В России провайдеры получили свободный доступ в многоквартирные дома. Закон подписал Путин. В чем он заключается?

      Выпуск ракет комплекса «Искандер-М» существенно нарастили в России

      Российский НПЗ приостановил работу из-за паводка

      Сотрудники украинского военкомата пытались мобилизовать 14-летнего подростка

      В Орске все школы перевели на дистанционное обучение

      Пеллегрини победил на выборах президента Словакии

      Российская теннисистка рассказала об отношении американцев к ней

      В России учредили новый праздник

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше