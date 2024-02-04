19-летняя российская теннисистка впервые в карьере выиграла титул WTA

Теннисистка Шнайдер впервые в карьере выиграла турнир WTA-250 в тайском Хуахине

Российская теннисистка Диана Шнайдер впервые в карьере выиграла титул Женской теннисной ассоциации (WTA). Результаты доступны на сайте турнира.

19-летняя спортсменка оказалась сильнее китаянки Чжу Линь и стала победительницей турнира WTA-250 в тайском Хуахине. Встреча завершилась со счетом 6:3, 2:6, 6:1. Для россиянки этот титул стал дебютным на высшем уровне WTA. Призовой фонд турнира составляет 267 тысяч долларов.

В декабре 2023 года Шнайдер рассказала о разном отношении к спортсменам в России и США. Спортсменка заявила, что спортсменов в США уважают больше, чем в России.

Шнайдер занимает 108-е место в рейтинге WTA. На ее счету три победы на турнирах юниорского Большого шлема в парном разряде. Спортсменка выиграла US Open с чешкой Луцией Гавличковой, Australian Open — с американкой Клерви Нгунуэ и Уимблдон — с белоруской Кристиной Дмитрук. С 2022 года россиянка живет и учится в США.