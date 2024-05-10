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15:41, 10 мая 2024Россия

Установлена личность водителя упавшего в реку Мойку автобуса

Mash: водителем упавшего в Мойку автобуса был 44-летний Рахматшох Курбонов

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Установлена личность водителя автобуса, упавшего в реку Мойку в Петербурге, — им оказался 44-летний Рахматшох Курбонов, сотрудник компании «Такси». Об этом пишет Mash.

Отмечается, что он задержан, сейчас находится в больнице. Как уточняет «Регнум» со ссылкой на очевидцев, Курбонов первым выплыл из упавшего в воду автобуса и не предпринял попыток спасти людей, оставив закрытыми двери.

10 мая около 13:00 в полицию поступило сообщение о падении пассажирского автобуса с моста в реку Мойку в районе дома 69 по большой Морской улице. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

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      Анастасия Яланская
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