Установлена личность водителя упавшего в реку Мойку автобуса

Mash: водителем упавшего в Мойку автобуса был 44-летний Рахматшох Курбонов

Установлена личность водителя автобуса, упавшего в реку Мойку в Петербурге, — им оказался 44-летний Рахматшох Курбонов, сотрудник компании «Такси». Об этом пишет Mash.

Отмечается, что он задержан, сейчас находится в больнице. Как уточняет «Регнум» со ссылкой на очевидцев, Курбонов первым выплыл из упавшего в воду автобуса и не предпринял попыток спасти людей, оставив закрытыми двери.

10 мая около 13:00 в полицию поступило сообщение о падении пассажирского автобуса с моста в реку Мойку в районе дома 69 по большой Морской улице. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.