Пострадавший в ДТП с утонувшим автобусом водитель рассказал о мощном ударе

Водитель протараненного автобусом авто в Петербурге рассказал о мощном ударе

Водитель одной из легковушек, пострадавший в аварии с упавшим в реку автобусом, рассказал о деталях происшествия. Его слова приводит РЕН ТВ.

Мужчина рассказал, что стоял на своей полосе, на повороте направо. «Соответственно, вижу, вылетает автобус, разбивает ограждение, врезается мне в лоб, перетаскивает меня на следующую линию, и он падает в речку», — отметил водитель по имени Никита. Пострадавший также добавил, что автобус ехал со скоростью 50 километров в час.

Также, по данным РЕН ТВ, водителя утонувшего автобуса в состоянии средней тяжести доставили в медучреждение с сотрясением головного мозга и переломом носа.

10 мая около 13:00 (мск) в полицию поступило сообщение о падении пассажирского автобуса с моста в реку Мойка в районе дома 69 по большой Морской улице. Момент происшествия попал на видео.