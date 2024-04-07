Российский боксер завоевал титул чемпиона мира

Российский боксер Бахрам Муртазалиев завоевал титул чемпиона мира IBF

Россиянин Бахрам Муртазалиев завоевал вакантный титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 69,9 килограмма. Результаты доступны на сайте организации.

Спортсмен одержал победу над немцем Джеком Кулькаем. Поединок завершился в 11-м раунде нокаутом.

На счету 31-летнего Муртазалиева теперь 22 победы, из которых 16 — нокаутом. Он ни разу не проигрывал в карьере. В активе Кулькая 33 победы и пять поражений.

В ноябре 2023 года Муртазалиев объявил о намерении выступать под флагом США. Спортсмен объяснил решение тем, что подал на грин-карту. Позднее он заявил, что сказанное было шуткой.

