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19:39, 24 ноября 2023Спорт

Непобежденный российский боксер объявил о намерении выступать под флагом США

Боксер Бахрам Муртазалиев объявил о намерении выступать под флагом США

Фото: Abbie Parr / Getty Images

Российский боксер Бахрам Муртазалиев объявил о намерении выступать под флагом США. Его слова приводит Legalbet.kz.

Спортсмен объяснил решение тем, что подал на грин-карту. Он добавил, что с радостью принял бы и гражданство Казахстана. «Казахстан — моя и моих предков вторая родина», — заявил Муртазалиев.

На счету Муртазалиева 21 победа в 21 поединке, что делает его непобежденным боксером. В следующем бою он должен встретиться с немцем Джеком Кулкаем. Спортсмены сразятся за титул чемпиона мира в первом среднем весе по версии Международной боксерской федерации (IBF).

22 ноября американский боксер Джермелл Чарло лишился титула чемпиона мира по версии IBF в первом среднем весе. Чарло должен был договориться о проведении боя с Муртазалиевым. Однако американец сообщил президенту IBF Дэрилу Пиплзу, что в данный момент отказывается драться.

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      Анастасия Борисова
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