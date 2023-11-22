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13:54, 22 ноября 2023Спорт

Американский боксер отказался драться с россиянином и лишился титула

Джермелл Чарло отказался от боя с россиянином Муртазалиевым и лишился титула IBF

Фото: Sarah Stier / Getty Images

Американский боксер Джермелл Чарло лишился титула чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом среднем весе. Об этом сообщается на сайте организации.

Чарло должен был договориться о проведении боя с россиянином Бахрамом Муртазалиевым. Однако американец сообщил президенту IBF Дэрилу Пиплзу, что в данный момент отказывается драться.

Ранее Чарло лишился титула чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO). Новым обладателем пояса без боя стал австралиец Тим Цзю.

33-летний Чарло удерживает пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирного боксерского совета (WBC). Всего за карьеру он одержал 35 побед (19 — нокаутом), потерпев два поражения. Еще один бой с его участием завершился вничью.

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      Дарья Коршунова
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