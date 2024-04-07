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19:11, 7 апреля 2024Спорт

Российский борец завоевал олимпийскую лицензию

Российский борец вольного стиля Артур Найфонов завоевал олимпийскую лицензию

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российский борец вольного стиля Артур Найфонов завоевал олимпийскую лицензию. Об этом сообщает РИА Новости.

Найфонов вышел в финал на европейском квалификационном турнире в Баку. В полуфинальной схватке в весовой категории до 86 килограммов россиянин победил представителя Грузии Владимира Гамкрелидзе. Отмечается, что лицензии не являются именными.

26-летний Найфонов — бронзовый призер Олимпийских игр в Токио. Также в его активе три золота чемпионата Европы.

6 апреля представительницы женской сборной России по борьбе завоевали четыре олимпийские лицензии. Путевки на Игры добыли Надежда Соколова, Наталья Малышева, Алина Касабиева и Ханум Велиева.

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      Дарья Коршунова
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