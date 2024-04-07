Стало известно имя погибшего полицейского после нападения в Подмосковье
В результате нападения неизвестных на полицейских в Подмосковье погиб старший прапорщик Сергей Е. Об этом информирует Telegram-канал Mash.
«Стрелявший в полицейских, предположительно, наркоторговец, во время нападения убил 40-летнего помощника участкового уполномоченного отдела полиции по г. о. Лосино-Петровский старшего прапорщика Сергея Е.», — говорится в публикации.
Также сообщается, что 26-летний лейтенант Георгий С. попал в реанимацию с ранением в голову.
«МК» приводит другую информацию. По данным издания, попавшему в реанимацию с черепно-мозговой травмой полицейскому Григорию Серову 35 лет.
Ранее 7 апреля сообщалось, что предварительно один из сотрудников полиции погиб в результате нападения неизвестных в Подмосковье.
Позднее появились другие подробности происшествия. Сотрудники правоохранительных органов, на которых совершили нападение, предположительно, караулили наркоторговца на границе Фряново и Черноголовки.