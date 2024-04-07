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20:09, 7 апреля 2024Силовые структуры

Стало известно имя погибшего полицейского после нападения в Подмосковье

Mash: в результате нападения в Подмосковье погиб старший прапорщик Сергей Е.

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В результате нападения неизвестных на полицейских в Подмосковье погиб старший прапорщик Сергей Е. Об этом информирует Telegram-канал Mash.

«Стрелявший в полицейских, предположительно, наркоторговец, во время нападения убил 40-летнего помощника участкового уполномоченного отдела полиции по г. о. Лосино-Петровский старшего прапорщика Сергея Е.», — говорится в публикации.

Также сообщается, что 26-летний лейтенант Георгий С. попал в реанимацию с ранением в голову.

«МК» приводит другую информацию. По данным издания, попавшему в реанимацию с черепно-мозговой травмой полицейскому Григорию Серову 35 лет.

Ранее 7 апреля сообщалось, что предварительно один из сотрудников полиции погиб в результате нападения неизвестных в Подмосковье.

Позднее появились другие подробности происшествия. Сотрудники правоохранительных органов, на которых совершили нападение, предположительно, караулили наркоторговца на границе Фряново и Черноголовки.

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      Лина Пивоварова
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