В ФТР сделали заявление после критики желающих поехать на Олимпиаду россиян

ФТР назвала критику желающих поехать на Игры российских теннисистов необдуманной

В Федерации тенниса России (ФТР) сделали заявление после критики желающих поехать на Олимпийские игры-2024 отечественных атлетов. Оно приводится на сайте организации.

В ФТР назвали необдуманными и неправильными подобные слова, так как они вносят раскол в спортивную семью и сталкивают между собой представителей различных видов спорта. «К сожалению, высказывания некоторых участников этих обсуждений переходят грань допустимого, затрагивая не только интересы, но и человеческое достоинство наших атлетов», — подчеркнули в сообщении.

В организации пообещали сделать все возможное, чтобы обеспечить достойное выступление россиян на крупнейших мировых соревнованиях. Отмечается, что болельщики также продолжают поддерживать отечественных спортсменов.

5 апреля глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал желающих выступить на Играх российских теннисистов командой иноагентов. Он отметил, что живущие и зарабатывающие за рубежом теннисисты утверждают, что играют за себя, осуждают политику своей страны и СВО.

Россиян и белорусов допустили к ОИ в Париже в турнире в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом на соревнования не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.