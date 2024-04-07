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14:09, 7 апреля 2024Мир

Во Франции обрадовались результатам президентских выборов в Словакии

Политик Филиппо назвал хорошей новостью победу Пеллегрини на выборах в Словакии

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Результаты президентских выборов в Словакии, победу на которых одержал Петер Пеллегрини, можно назвать хорошей новостью для сторонников окончания конфликта на Украине. Такое мнение на своей странице в социальной сети X (ранее — Twitter) высказал французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо, обрадовавшийся успеху антивоенного кандидата.

«Хорошие новости! В Словакии на президентских выборах антивоенный кандидат только что победил пронатовского и провоенного кандидата, которого поддерживает Брюссель», — написал Филиппо.

Он привел цитату Пеллегрини о том, что политик сделает все, чтобы Словакия оставалась на стороне мира. При этом его победа не приведет к изменению ситуации прямо сейчас, однако дает миру надежду на победу над «кланом войны», под которым Филиппо подразумевает страны НАТО.

Тем временем Пеллегрини заявил о том, что Словакия сохранит уровень взаимодействия с Брюсселем и Вашингтоном, но станет более независимой в принятии решений. Он победил во втором туре президентских выборов в Словакии, набрав 53,12 процента голосов. Его оппонент Иван Корчок набрал 46,87 процента.

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      Олег Давыдов
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