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13:49, 7 апреля 2024Мир

Захарова ответила на слова Зеленского об избирательном процессе в США

Захарова: Зеленский всего лишь строчка в списке жертв американских выборов

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского об избирательном процессе в США. В своем Telegram-канале она заявила, что украинский лидер является всего лишь строчкой в списке жертв американской системы.

«Зеленский заявил, что Киев стал заложником избирательного процесса в США. (...) Понимаю, что Зеленскому хочется думать, что он такой единственный и все крутится вокруг него, но нет. Он всего лишь одна строчка в длинном списке жертв американских выборов, а сказать точнее — американской системы. Один из тех, кто был свято уверен, что Штаты — их союзники», — говорится в публикации.

Ранее украинский президент Зеленский назвал подход американских конгрессменов к решению о выделении помощи Киеву невзрослым. «К сожалению, мы заложники именно того, что это избирательный процесс, это выборы в США», — отметил он.

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      Лина Пивоварова
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