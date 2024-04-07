Звезду сериала «Солдаты» объявили в розыск из-за долгов на миллионы рублей

Актера Игоря Гаспаряна объявили в розыск из-за долгов на 67,5 тысячи долларов

Российского актера Игоря Гаспаряна объявили в розыск из-за долгов на миллионы рублей. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным издания, 49-летний артист накопил 67,5 тысячи долларов (6,1 миллиона рублей) долгов, которые не выплачивает несколько нет. «Это может быть связано с серьезными проблемами со здоровьем», — говорится в сообщении.

Всего на звезду сериала «Солдаты» открыли 53 исполнительных производства, большинство из которых — за нарушения ПДД. При этом известно, что с февраля текущего года Гаспарян практически перестал водить свой 16-летний автомобиль марки Hyundai Santa Fe. Отмечается, что причина тому — перенесенная недавно операция по удалению двусторонней грыжи в брюшной полости и длительная реабилитация.

Гаспарян заявил, что официально его еще не выписали из больницы, однако он предпочитает восстанавливаться дома. По его словам, проблемы со здоровьем у него появились из-за неправильных занятий со штангой. Кроме того, ранее у него находили позвоночную грыжу, а также были серьезные проблемы с ногой, которые грозили ампутацией, рассказал он.

Ранее в апреле режиссеру сериала «Монастырь» Александру Молочникову пригрозили тюрьмой за долги. Отмечается, что до отъезда в США кинематографист взял кредит размером в 471,8 тысячи рублей.