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13:30, 4 апреля 2024Культура

Режиссеру сериала «Монастырь» пригрозили тюрьмой за долги

Mash: режиссер «Монастыря» Молочников задолжал банку около полумиллиона рублей
Александр Молочников

Александр Молочников. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Александр Молочников, режиссер сериала «Монастырь», в котором одну из главных ролей сыграла актриса и телеведущая Анастасия Ивлеева, задолжал банку около полумиллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что до отъезда в США кинематографист взял кредит размером в 471,8 тысячи рублей. Предполагается, что сумма была необходима Молочникову, чтобы покрыть расходы — 5 тысяч долларов (около 462 тысяч рублей) — за первые месяцы пребывания в новой стране.

Через год банк подал в суд на режиссера с требованием вернуть деньги. В случае закрытия дела в пользу кредитно-финансового учреждения Молочников может быть признан виновным по статье 177 УК РФ «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности», которая предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет в колонии-поселении.

Ранее Анастасия Ивлеева рассказала о самой сложной сцене в сериале «Монастырь».

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