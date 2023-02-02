Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
12:35, 2 февраля 2023Культура

Ивлеева рассказала о самой сложной сцене в сериале «Монастырь»

Телеведущая Анастасия Ивлеева рассказала о самой сложной сцене в сериале «Монастырь»

Кадр: Фильм «Монастырь»

Российская актриса и телеведущая Анастасия Ивлеева рассказала о самой сложной сцене в сериале «Монастырь», в котором она сыграла одну из главных ролей. Этим она поделилась в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Ивлеева отметила, что чем глубже она погружалась в съемочный процесс, тем больше ощущала ответственность и проникалась своим персонажем, а также постаралась сделать особенной каждую сцену.

«Хотя момент, когда я узнаю о смерти Пантелеймоны, выделю особенно», — написала она.

Ранее в РПЦ поддержали отказ Минкульта в прокатном удостоверении сериалу «Монастырь». Зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что решение ведомства соответствует указу президента, касающемуся сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Проект режиссера Александра Молочникова рассказывает о любящей вечеринки и развлечения девушке Марии, которая сбегает в монастырь, чтобы спастись от преследователей из прошлой жизни.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Кадырова захотели официально наделить титулом «отец народа»
Россия увеличила поставки продовольствия за рубеж
Сбросивший 32 килограмма мужчина рассказал о простых правилах похудения
Принца Гарри уличили в проверках придворных на верность
«Искандеры» Балтфлота отработали нанесение ударов
Россиянам временно перестали выдавать загранпаспорта на 10 лет
В издательстве высказались о проданной 100 раз за два месяца книге Рогозина
Против Киркорова и Сигала захотели ввести санкции за поддержку СВО
Москвичи расхотели жить в популярном американском штате
Европарламент призвал изучить вопрос поставок боевых самолетов Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.